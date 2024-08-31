Увольнение Олещука — Умеров прокомментировал связь с авиакатастрофой F-16

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Рустем Умеров, Facebook

Увольнение командующего Воздушными силами Николая Олещука не связано с авиакатастрофой истребителя F-16, которая привела к гибели пилота Алексея Меся. Истинной причиной, вероятно, является ротация.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN.

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Умеров опроверг связь между увольнением командующего Воздушными силами и гибелью одного из лучших украинских пилотов во время авиакатастрофы истребителя F-16. Он отметил, что это два отдельных вопроса, а увольнение Олещука — скорее ротация.

"Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса... на данном этапе я бы их не связывал", — сказал министр обороны.

Министр назвал гибель пилота "досадной" и подчеркнул, что Украина вместе с западными партнерами расследует причины авиакатастрофы.

"Мы анализируем то, что произошло. Мы также открыли этот файл для наших партнеров, поэтому они также анализируют это и расследуют вместе с нами", — отметил Умеров.