Кабинет Министров предоставил пограничникам доступ ко всем базам данных

Заседание Кабинета министров. Фото: Тарас Мельничук

Правительство приняло решение предоставить пограничникам доступ ко всем электронным реестрам. Это позволит более эффективно проверять граждан при пересечении границы.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 9 августа.

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Во время заседания Кабинета Министров 9 августа было принято решение предоставить Государственной пограничной службе доступ ко всем электронным базам и реестрам, в том числе с ограниченным доступом.

Сообщение Мельничука. Фото: скриншот

Такое решение позволит более эффективно проверять граждан при пересечении государственной границы. Пограничники получат доступ к данным государственных и муниципальных банков.

"Использование такой информации осуществляется с соблюдением законодательства о защите персональных данных", — говорится в сообщении.

Кроме того, была предусмотрена возможность предоставления поручений Госпогранслужбе в электронной форме с использованием информационно-коммуникационных систем в установленном законодательством порядке.

"Также установлено, что ответственность за предоставленную доверенность и достоверность информации, внесенной в информационно-коммуникационную систему, несет инициатор поручения", — говорится в сообщении.