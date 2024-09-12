Си Цзиньпинь может встретиться с Зеленским уже в следующем месяце

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Китай Си Цзиньпин могут встретиться уже в следующем месяце. Это стало возможным благодаря улучшению дипломатических отношений между двумя странами.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на заявление бывшего замминистра иностранных дел Украины Александра Чалого.

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Возможна встреча Зеленского и Си

Чалый подчеркнул, что улучшение отношений между Киевом и Пекином создало благоприятные предпосылки для такой встречи. По его словам, "сейчас мы все в Украине ждем каких-то контактов, прямых контактов между президентом Зеленским и президентом Си".

"Мы готовы сделать все, что способствует миру", — намекнул на возможность этой встречи директор департамента европейских исследований Китайского института международных отношений Цуй Хунцзянь.

Он отметил, что Китай желает присоединиться к предстоящему мирному саммиту, поскольку страна заинтересована в достижении эффективных результатов своей международной деятельности.