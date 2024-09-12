Си Цзиньпинь может встретиться с Зеленским уже в следующем месяце

Стало известно, когда может состояться встреча Си Цзыньпина и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Китай Си Цзиньпин могут встретиться уже в следующем месяце. Это стало возможным благодаря улучшению дипломатических отношений между двумя странами.
Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на заявление бывшего замминистра иностранных дел Украины Александра Чалого.
Возможна встреча Зеленского и Си
Чалый подчеркнул, что улучшение отношений между Киевом и Пекином создало благоприятные предпосылки для такой встречи. По его словам, "сейчас мы все в Украине ждем каких-то контактов, прямых контактов между президентом Зеленским и президентом Си".
"Мы готовы сделать все, что способствует миру", — намекнул на возможность этой встречи директор департамента европейских исследований Китайского института международных отношений Цуй Хунцзянь.
Он отметил, что Китай желает присоединиться к предстоящему мирному саммиту, поскольку страна заинтересована в достижении эффективных результатов своей международной деятельности.
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