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Стало известно, когда может состояться встреча Си Цзыньпина и Зеленского

12 сентября 2024 19:00
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Си Цзиньпинь может встретиться с Зеленским уже в следующем месяце
Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Китай Си Цзиньпин могут встретиться уже в следующем месяце. Это стало возможным благодаря улучшению дипломатических отношений между двумя странами.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на заявление бывшего замминистра иностранных дел Украины Александра Чалого.

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Чалый подчеркнул, что улучшение отношений между Киевом и Пекином создало благоприятные предпосылки для такой встречи. По его словам, "сейчас мы все в Украине ждем каких-то контактов, прямых контактов между президентом Зеленским и президентом Си".

"Мы готовы сделать все, что способствует миру", — намекнул на возможность этой встречи директор департамента европейских исследований Китайского института международных отношений Цуй Хунцзянь.

Он отметил, что Китай желает присоединиться к предстоящему мирному саммиту, поскольку страна заинтересована в достижении эффективных результатов своей международной деятельности.

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