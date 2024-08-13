Коррупционный скандал — СБУ опубликовала новые доказательства в доказательствах по делу о полумиллионной взятке

Силовики СБУ задерживают Александра Хэйла. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства по делу о коррупционном скандале. В частности, перехваченные разговоры освещают детали крупной коррупционной схемы, в организации которой подозревается бывший заместитель министра энергетики Украины Александр Хейло.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 13 августа.

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Коррупционный скандал

Согласно материалам дела, чиновник обещал за полмиллиона долларов обеспечить руководителям государственных предприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственный доступ к использованию горнодобывающего оборудования, размещенного в шахтах на территории прифронтовой Донбасса.

Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, принадлежащем государственной угольной компании, базирующейся в Покровском — одном из самых напряженных районов восточного фронта.

Ранее сотрудники СБУ и НАБУ под наблюдением Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Киевской областной прокуратуры, а также при поддержке Министра энергетики Украины раскрыли коррупционную схему и задержали четырех человек, причастных к делу.