Питание в школах и детсадах - Госпродслужба рассказала о нарушении

Школьная столовая. Фото: УНИАН

В Украине в половине столовых заведений дошкольного и среднего образования, обследованных Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, были обнаружены нарушения. Были внесены соответствующие рекомендации по улучшению ситуации.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук во вторник, 6 августа.

Читайте также:

Проверка питания в учебных заведениях

"Продолжается реформа школьного питания, которая позволяет изменить культуру потребления нашими детьми", — рассказал Ткачук.

Он сообщил, что за шесть месяцев текущего года было обследовано 2169 учебных заведений и 4178 учреждений среднего образования.

"К сожалению, мы можем констатировать, что в 50% были обнаружены нарушения, по результатам которых вносятся предписания или рекомендации и их устраняют владельцы", — отметил Сергей Ткачук.