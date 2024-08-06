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В Украине каждая вторая столовая в школах и детсадах работает с нарушениями

6 августа 2024 21:16
Дмитрий Галушка - Редактор
Питание в школах и детсадах - Госпродслужба рассказала о нарушении
Школьная столовая. Фото: УНИАН
Дмитрий Галушка - Редактор

В Украине в половине столовых заведений дошкольного и среднего образования, обследованных Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, были обнаружены нарушения. Были внесены соответствующие рекомендации по улучшению ситуации.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук во вторник, 6 августа.

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"Продолжается реформа школьного питания, которая позволяет изменить культуру потребления нашими детьми", — рассказал Ткачук.

Он сообщил, что за шесть месяцев текущего года было обследовано 2169 учебных заведений и 4178 учреждений среднего образования.

"К сожалению, мы можем констатировать, что в 50% были обнаружены нарушения, по результатам которых вносятся предписания или рекомендации и их устраняют владельцы", — отметил Сергей Ткачук.

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