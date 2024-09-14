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В Минобразования ответили, какие предметы объединят для школьников

14 сентября 2024 12:43
Виктория Козырь - редактор
Минобразования планирует объединение школьных предметов — что изменится в обучении
Школьники. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

Заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив рассказал, какие дисциплины объединят для школьников. По его словам, вариантов очень много.

Об этом Андрей Сташкив говорил в интервью Hromadske.

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Минобразования разработало концептуальные основы реформирования исторического образования. Речь идет о курсах "История Украины" и "Всемирная история". Сташкив отметил, что аналогично можно интегрировать курсы химии, физики и биологии в один предмет — например, "Природоведческие дисциплины". Также можно объединить украинский язык и украинскую литературу.

"На самом деле вариантов очень много. Можно даже интегрировать иностранный язык и физику — изучать физику на английском. Да, это непросто, поскольку требует серьезных требований к учителям и авторским коллективам, которые будут прописывать эти модельные учебные программы — им надо владеть одновременно двумя дисциплинами. Впрочем, новые стандарты как базового, так и старшего профильного образования позволяют это делать", — отметил заместитель министра.

По его словам, интеграция предметов уменьшает общее количество дисциплин в школе, делая подход к изучению более комплексным.

Сташкив отреагировал на то, что объединение исторических дисциплин беспокоит ряд ученых. Они заявляют, что это может уменьшить объем информации, которую будут преподавать именно об истории Украины.

"История Украины является неотделимой от истории остального мира. Наше государство постоянно развивается, оно всегда было интегрировано в общий контекст. Нельзя рассматривать факты и события, которые происходили в истории Украины отдельно от тех, которые были в других странах. Стоит понимать влияние событий, которые происходили в Украине, на другие страны и наоборот", — подчеркнул заместитель министра.

По его словам, интеграция двух курсов не страшна, если сделать качественные учебные программы. Он добавил, что две трети учебного материала должны быть об Украине, а остальные — об истории других стран.

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