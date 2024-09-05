Зеленский рассказал о сотрудничестве между Житомирской областью и штатом Индиана

Житомирская область и американский штат Индиана подписали Меморандум о сотрудничестве
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. В присутствии главы государства был подписан Меморандум о сотрудничестве между главой Житомирской области Виталием Бунечко и губернатором Холкомбом.
Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в четверг, 5 сентября.
Встреча с губернатором штата Индиана
"Украина ценит всю американскую поддержку, оказанную нашему государству и нашим людям. И мы имеем крепкое сотрудничество не только на национальном уровне — между Украиной и США, — но и в отношениях со штатами Америки, между нашими общинами, между нашими людьми", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что такое сотрудничество укрепляет и Украину, и США. Усиливаются позиции в мире, экономики обеих стран и общества.
"Сегодня подписан еще один важный партнерский документ — Меморандум о сотрудничестве между Житомирской областью и штатом Индиана", — сообщил глава государства.
По его словам, подписанный документ предусматривает развитие экономических связей и инвестиций, укрепление торговых отношений и обмен опытом в аграрном секторе и высокотехнологичном производстве.
Зеленский также поблагодарил губернатора штата Индиана Эрика Холкомба за всестороннюю поддержку Украины.
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