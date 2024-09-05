Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Житомирская область и американский штат Индиана подписали Меморандум о сотрудничестве arrow

Житомирская область и американский штат Индиана подписали Меморандум о сотрудничестве

5 сентября 2024 18:13
Дмитрий Галушка - Редактор
Зеленский рассказал о сотрудничестве между Житомирской областью и штатом Индиана
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и губернатор штата Индиана Эрик Холкомб подписывают Меморандум о сотрудничестве. Фото: Офис президента
Дмитрий Галушка - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. В присутствии главы государства был подписан Меморандум о сотрудничестве между главой Житомирской области Виталием Бунечко и губернатором Холкомбом.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в четверг, 5 сентября.

Читайте также:

Встреча с губернатором штата Индиана

"Украина ценит всю американскую поддержку, оказанную нашему государству и нашим людям. И мы имеем крепкое сотрудничество не только на национальном уровне — между Украиной и США, — но и в отношениях со штатами Америки, между нашими общинами, между нашими людьми", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что такое сотрудничество укрепляет и Украину, и США. Усиливаются позиции в мире, экономики обеих стран и общества.

"Сегодня подписан еще один важный партнерский документ — Меморандум о сотрудничестве между Житомирской областью и штатом Индиана", — сообщил глава государства.

По его словам, подписанный документ предусматривает развитие экономических связей и инвестиций, укрепление торговых отношений и обмен опытом в аграрном секторе и высокотехнологичном производстве.

Зеленский также поблагодарил губернатора штата Индиана Эрика Холкомба за всестороннюю поддержку Украины.

встреча Зеленского и губернатора Индианы
Владимир Зеленский и Эрик Холкомб. Фото: Офис президента
Губернатор Индиана
Зеленский во время встречи с Эриком Холкомбом. Фото: Офис президента

Также важные новости дня по теме:

Владимир Зеленский США Житомир Украина Житомирская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:54 Каков максимальный срок отсрочки от мобилизации и кому он доступен — перечень

18:49 Брал взятки за назначение выплат военным — прокуратура разоблачила чиновника Минобороны

18:47 В сети появилось жуткое видео попадания российских ракет по Львову

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

18:28 Зеленский назвал одну из целей Курской операции

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

18:25 В Полтаве завершили спасательные работы — названо общее количество жертв

Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

18:13 Житомирская область и американский штат Индиана подписали Меморандум о сотрудничестве

17:58 В Одессе серьезные проблемы с квартирами для детей-сирот — какой выход

17:58 Зеленский объяснил, почему Россию необходимо пригласить на второй Саммит мира

18:54 Каков максимальный срок отсрочки от мобилизации и кому он доступен — перечень

18:49 Брал взятки за назначение выплат военным — прокуратура разоблачила чиновника Минобороны

18:47 В сети появилось жуткое видео попадания российских ракет по Львову

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

18:28 Зеленский назвал одну из целей Курской операции

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

18:25 В Полтаве завершили спасательные работы — названо общее количество жертв

18:13 Житомирская область и американский штат Индиана подписали Меморандум о сотрудничестве

17:58 В Одессе серьезные проблемы с квартирами для детей-сирот — какой выход

17:58 Зеленский объяснил, почему Россию необходимо пригласить на второй Саммит мира

17:55 Сборы на армию — как часто львовяне донатят на ВСУ

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Text

13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:52 Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

Text

13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

Text

13:00 Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

Text

12:29 Исторически принадлежат Украине — историк высказался о Брянской и Курской областях России

Text

12:02 Нардеп поделился планами правительства по изменениям в работе некоторых министерств

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает