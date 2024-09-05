Зеленский рассказал о сотрудничестве между Житомирской областью и штатом Индиана

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и губернатор штата Индиана Эрик Холкомб подписывают Меморандум о сотрудничестве. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. В присутствии главы государства был подписан Меморандум о сотрудничестве между главой Житомирской области Виталием Бунечко и губернатором Холкомбом.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в четверг, 5 сентября.

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"Украина ценит всю американскую поддержку, оказанную нашему государству и нашим людям. И мы имеем крепкое сотрудничество не только на национальном уровне — между Украиной и США, — но и в отношениях со штатами Америки, между нашими общинами, между нашими людьми", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что такое сотрудничество укрепляет и Украину, и США. Усиливаются позиции в мире, экономики обеих стран и общества.

"Сегодня подписан еще один важный партнерский документ — Меморандум о сотрудничестве между Житомирской областью и штатом Индиана", — сообщил глава государства.

По его словам, подписанный документ предусматривает развитие экономических связей и инвестиций, укрепление торговых отношений и обмен опытом в аграрном секторе и высокотехнологичном производстве.

Зеленский также поблагодарил губернатора штата Индиана Эрика Холкомба за всестороннюю поддержку Украины.

Владимир Зеленский и Эрик Холкомб. Фото: Офис президента