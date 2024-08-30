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Преодолели немало трудностей — 14 семей с детьми вернулись в Украину с оккупированной территории

30 августа 2024 11:22
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
В Украину из оккупации вернули 14 семей с детьми — Лубинец рассказал детали
Эвакуированная семья с детьми. Фото: Омбудсман Украины
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Украину удалось вернуть 14 семей с детьми из временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Вражеская армия пыталась устроить гражданский террор, угрожая отобрать детей у родителей.

Об этом рассказал уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в пятницу, 30 августа.

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"Смелые семьи с подростками и совсем маленькими детьми совершили смелый шаг сопротивления, показывающий непреклонность украинского духа. Они преодолели немало трудностей, чтобы оказаться на подконтрольной Украине территории", - говорит Лубинец.

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Эвакуированная мать с ребенком. Источник: Омбудсман Украины

По словам омбудсмана, российская армия терроризировала их, несколько раз не давая возможности покинуть оккупированные территории. Враг угрожал отобрать жилье, изымал ценное имущество и постоянно угрожал отобрать детей.

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Одна из эвакуированных семей с детьми. Источник: Омбудсман Украины

"Они приняли правильное решение - выехать из оккупации, чем осуществили разумный выбор в пользу безопасности, свободы и достойного будущего, что отражает силу и несгибаемость украинского народа", - сказал Дмитрий Лубинец, и добавил, что все эвакуированные семьи будут долгое время находиться на попечении Офиса Омбудсмана и общественно-волонтерских организаций, способствовавших возвращению семей из оккупации.

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Скриншот сообщения Лубинца

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