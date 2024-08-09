В Украине осудили коллаборанта, который передавал разведданные россиянам

Задержаний коллаборант. Фото: СБУ

В Донецкой области коллаборант передавал российским военным координаты украинских артиллерийских позиций вблизи Покровска. Его приговорили к 13 годам заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в пятницу, 9 августа.

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Мужчина активно сотрудничал с российской разведкой, передавая информацию о дислокации украинских военных в Донецкой области. В частности, он информировал оккупантов о координатах опорных пунктов и артиллерийских позициях ВСУ на Покровском направлении.

Для сбора разведданных вражеский агент автостопом ездил по прифронтовым селам, скрыто фиксируя расположение украинских подразделений. После каждой поездки он передавал информацию российской разведке.

Контрразведка СБУ задержала предателя в результате спецоперации, состоявшейся в мае этого года в Покровском районе. Мужчина был местным жителем и самостоятельно вышел на связь с российскими разведчиками.

Во время обыска в его доме был обнаружен мобильный телефон, который использовался для коммуникации с оккупантами. На основе материалов контрразведки и следствия суд приговорил 13 лет заключения с конфискацией имущества.