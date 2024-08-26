Укрзализныця предупреждает о задержках поездов в регионах из-за обстрелов РФ

Поезда УЗ. Фото: t.me/UkrzalInfo

Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" (УЗ) сообщил 26 августа об обесточении и задержках некоторых поездов в разных областях. Это произошло после массированного российского обстрела ряда украинских городов.

Об этом информирует пресс-служба УЗ.

Читайте также:

Какая ситуация с движением поездов УЗ

В Укрзализныце отметили, что по состоянию на утро понедельника, обесточивания наблюдаются в разных регионах, в связи с этим ввели резервные тепловозы. Все поезда дальнего сообщения продолжат движение.

Также фиксируют задержки в пригородном движении электропоездов.

"Пригородное движение электропоездами сейчас тоже имеет задержки, энергетики уже работают на местах. City Express в Киеве и Днепре — по графику", — говорится в сообщении пресс-службы.

Гражданам советуют следить за всеми отклонениями от графика на портале Укрзализныци по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в результате массированной атаки российских оккупантов утром 26 августа в нескольких областях применили аварийные графики отключения света. Уже известно о Николаевской, Харьковской и Черкасской областях.

Также мы писали, что россияне совершили массированную атаку по украинских городах. В результате вражеских обстрелов в Луцке был поврежден многоквартирный жилой дом.