В TikTok подростки создали культ подозреваемого в убийстве Фарион

Убийство Фарион — подростки примеряют образ подозреваемого и снимают видео под российскую музыку
Подростки начали копировать образ Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Соответствующие видео они размещают в соцсети TikTok.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Подростки создали культ
Одеваясь как подозреваемый в убийстве, подростки снимают видео, накладывают на них российскую музыку и публикуют в TikTok.
Они даже создали специальный хэштег #ФариOFF, по которому можно найти все подобные ролики.
Кроме того, в роликах молодые люди смеются над националистическими заявлениями Фарион.
А некоторые тикокеры даже героизируют поступок подозреваемого в убийстве, сопровождая видео соответствующими цитатами.
"Настоящий герой это не тот, кто в сияющих доспехах — герой тот, кто делает то, что нужно сделать", — говорится в одном из видео.
Под тегом #ФариOFF уже почти 900 видео.
Отметим, что после убийства Ирины Фарион в сети распространили фото подозреваемого.
Он сидел на скамейке в красной кофте, очках и черной шляпе.
Впоследствии молодого человека задержали. Оказалось, что это 18-летний Вячеслав Зинченко. Он учился в Днепровской гимназии №62 и был футболистом.
В настоящее время подозреваемый в убийстве находится в СИЗО.
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