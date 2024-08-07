В TikTok подростки создали культ подозреваемого в убийстве Фарион

Подросток копирует образ Вячеслава Зинченко. Фото: скриншот

Подростки начали копировать образ Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Соответствующие видео они размещают в соцсети TikTok.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Одеваясь как подозреваемый в убийстве, подростки снимают видео, накладывают на них российскую музыку и публикуют в TikTok.

Они даже создали специальный хэштег #ФариOFF, по которому можно найти все подобные ролики.

Парень копирует образ подозреваемого в убийстве. Фото: скриншот

Кроме того, в роликах молодые люди смеются над националистическими заявлениями Фарион.

А некоторые тикокеры даже героизируют поступок подозреваемого в убийстве, сопровождая видео соответствующими цитатами.

"Настоящий герой это не тот, кто в сияющих доспехах — герой тот, кто делает то, что нужно сделать", — говорится в одном из видео.

Подросток в образе Зинченко. Фото: скриншот

Под тегом #ФариOFF уже почти 900 видео.

Подростки создали специальный хэштег #ФариOFF в TikTok

Отметим, что после убийства Ирины Фарион в сети распространили фото подозреваемого.

Он сидел на скамейке в красной кофте, очках и черной шляпе.

Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве Ирины Фарион

Впоследствии молодого человека задержали. Оказалось, что это 18-летний Вячеслав Зинченко. Он учился в Днепровской гимназии №62 и был футболистом.

В настоящее время подозреваемый в убийстве находится в СИЗО.