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Распространяла коммунистическую символику в соцсетях — как суд наказал пенсионерку

9 августа 2024 23:53
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Суд конфисковал у пенсионерки компьютер , распространявшей коммунистическую символику в соцсетях
Заседание суда. Фото: Решетка
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Турковский районный суд Львовской области вынес приговор местной жительнице, которая распространяла коммунистическую символику в социальной сети "Одноклассники". У пенсионерки конфисковали компьютер и назначили условное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В апреле 2023 года ставила на вкус и распространяла сообщения с коммунистической символикой на своей странице в российской соцсети. Против женщины возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики, а также пропаганды тоталитарных режимов. Женщина подписала соглашение о признании вины с прокурором.

Решение суда

Судья, рассмотрев все детали дела, сочла пенсионерку виновной. Женщине назначили год лишения свободы, однако освободили от реального отбывания наказания с испытательным сроком на тот же срок. Кроме того, у пенсионерки изъяли компьютер, использованный для распространения коммунистической символики.

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