Аскания-Нова в оккупации — в заповеднике опровергли заявления об уничтожении

Заповедник "Аскания-Нова". Фото: УНИАН

Российские оккупанты действительно вывозят животных из "Аскании-Новой" в Херсонской области. Однако заявления о том, что заповедника больше нет и он полностью уничтожен, не соответствуют действительности.

Об этом сообщил директор заповедника "Аскания-Нова" Виктор Шаповал в комментарии Суспільному.

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"Я убежден, что фраза Прокудина о том, что заповедника больше нет, вырвана из контекста. Факты вывоза животных действительно имеют место, но об уничтожении заповедника на сегодняшний день речь не идет", — сказал Шаповал.

Он добавил, что процесс уничтожения действительно происходит, но это не свершившийся факт. По его словам, на сегодняшний день в Россию и во временно оккупированный Крым вывезено 20 животных. Еще часть животных погибла из-за недосмотра и отсутствия квалифицированного научного сопровождения и ветеринарного обслуживания. А значительная часть заповедной степи, около 2000 га, выгорела в результате пожаров разной природы.

"Эти факты фиксируются специальной комиссией при Херсонской ОВА, Госэкоинспекцией. Уже открыт ряд уголовных производств. Факты значительных убытков, нанесенных вооруженной агрессией России и оккупацией, имеют место. Факт уничтожения заповедника — нет", — подчеркнул директор заповедника.

Что предшествовало

Накануне глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что российские оккупанты полностью уничтожили биосферный заповедник "Аскания-Нова".

"Они его уничтожают. Последнее, что я слышал, — они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", — рассказал глава ОВА.