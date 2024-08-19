Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Директор "Аскании-Новой" отреагировал на заявление Прокудина об уничтожении заповедника arrow

Директор "Аскании-Новой" отреагировал на заявление Прокудина об уничтожении заповедника

19 августа 2024 14:12
Катерина Османская - Редактор
Аскания-Нова в оккупации — в заповеднике опровергли заявления об уничтожении
Заповедник "Аскания-Нова". Фото: УНИАН
Катерина Османская - Редактор

Российские оккупанты действительно вывозят животных из "Аскании-Новой" в Херсонской области. Однако заявления о том, что заповедника больше нет и он полностью уничтожен, не соответствуют действительности.

Об этом сообщил директор заповедника "Аскания-Нова" Виктор Шаповал в комментарии Суспільному.

Читайте также:

В каком состоянии "Аскания-Нова"

"Я убежден, что фраза Прокудина о том, что заповедника больше нет, вырвана из контекста. Факты вывоза животных действительно имеют место, но об уничтожении заповедника на сегодняшний день речь не идет", — сказал Шаповал.

Он добавил, что процесс уничтожения действительно происходит, но это не свершившийся факт. По его словам, на сегодняшний день в Россию и во временно оккупированный Крым вывезено 20 животных. Еще часть животных погибла из-за недосмотра и отсутствия квалифицированного научного сопровождения и ветеринарного обслуживания. А значительная часть заповедной степи, около 2000 га, выгорела в результате пожаров разной природы.

"Эти факты фиксируются специальной комиссией при Херсонской ОВА, Госэкоинспекцией. Уже открыт ряд уголовных производств. Факты значительных убытков, нанесенных вооруженной агрессией России и оккупацией, имеют место. Факт уничтожения заповедника — нет", — подчеркнул директор заповедника.

Что предшествовало

Накануне глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что российские оккупанты полностью уничтожили биосферный заповедник "Аскания-Нова".

"Они его уничтожают. Последнее, что я слышал, — они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", — рассказал глава ОВА.

Также важные новости дня по теме:

животные россияне природа Херсонская область оккупация экология война в Украине заповедник

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:42 Британская разведка объяснила, зачем в России заблокировали популярный мессенджер Signal

15:42 Поджигали объекты УЗ — в двух регионах разоблачили российских агентов

15:41 Путин впервые открыто заявил о наступлении "кризиса" в войне против Украины

15:31 Погода будет адской — народный синоптик Диденко объяснила, где завтра будет жарче всего

15:28 Путин не думал об этом даже в кошмарах — МИД Британии об операции ВСУ на Курщине

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

15:24 Вербовала уязвимых одесситок для эскорта — полиция задержала предпринимательницу

15:21 Закупил некачественную одежду для ВСУ — ГБР сообщило о подозрении должностному лицу Херсонской ОГА

15:12 В Киеве патрульные полицейские спасли едва не упавшего с балкона ребенка

15:01 У Довбика топовая поддержка — как дочь Артема болела за него в матче за Рому

14:47 Как проходит военный учет абитуриентов — в ТЦК объяснили нюанс

15:42 Британская разведка объяснила, зачем в России заблокировали популярный мессенджер Signal

15:42 Поджигали объекты УЗ — в двух регионах разоблачили российских агентов

15:41 Путин впервые открыто заявил о наступлении "кризиса" в войне против Украины

15:31 Погода будет адской — народный синоптик Диденко объяснила, где завтра будет жарче всего

15:28 Путин не думал об этом даже в кошмарах — МИД Британии об операции ВСУ на Курщине

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

15:24 Вербовала уязвимых одесситок для эскорта — полиция задержала предпринимательницу

15:21 Закупил некачественную одежду для ВСУ — ГБР сообщило о подозрении должностному лицу Херсонской ОГА

15:12 В Киеве патрульные полицейские спасли едва не упавшего с балкона ребенка

15:01 У Довбика топовая поддержка — как дочь Артема болела за него в матче за Рому

14:47 Как проходит военный учет абитуриентов — в ТЦК объяснили нюанс

Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

Text

14:01 Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

Text

13:51 Как должно проходить возвращение военных в гражданскую жизнь — эксперт назвал ключевой вариант

Text

13:00 Преступления россиян на ЗАЭС и возвращение графиков отключений — эфир День.LIVE

Text

12:32 Эксперт ответил, вернули ли украинские беженцы Польши деньги, которые она дала для содержания

Text

11:41 В Сухопутных войсках назвали количество людей, которые Россия вынуждена перебросить на Курщину

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

11:19 ВСУ в Курской области могли разбить российские силы, угрожавшие НАТО — эксперт рассказал детали

Text

08:00 Продвижение в Курской области и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

18 августа 2024
Text

00:08 Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

17 августа 2024
Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут