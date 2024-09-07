Полицейский на Закарпатье получил ожоги, спасая ребенка от отца-поджигателя

Полицейский, спасший ребенка от агрессивного отца. Фото: скриншот с видео

На Закарпатье полицейский получил ожоги, когда спасал ребенка от агрессивного отца. Мужчина угрожал поджечь себя и дом.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в субботу, 7 сентября.

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"Из-за ревности к жене мужчина угрожал поджечь себя, а также дом, в котором проживают еще несколько семей. Когда наряд полиции прибыл на место происшествия нарушитель успел поджечь детскую коляску и вынес во двор газовый баллон, и открыл вентиль на нем", — говорится в сообщении.

Рядом с мужчиной находился его малолетний сын. Пока один из правоохранителей вел переговоры, другой 21-летний полицейский обошел дом и смог выхватить газовый баллон. Он оттолкнул его на безопасное для других людей расстояние.

Однако в этот момент произошло возгорание, в результате которого правоохранитель получил ожоги рук и ног.

Фигуранта задержали. В результате инцидента никто из гражданских не пострадал.