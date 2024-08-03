Дважды отказался проходить ВВК — как мужчину наказал суд

В Закарпатье мужчина дважды отказался проходить ВВК — какое решение принял суд
Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области вынес приговор в отношении местного жителя. Его сочли виновным в уклонении от военного учета.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В декабре 2023 года мужчина был доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Ему дважды предложили пройти военно-врачебную комиссию. Однако мужчина отказался от обзора.
В результате отказа от прохождения военно-врачебной комиссии против мужчины было возбуждено уголовное дело за уклонение от военного учета.
Решение суда
Судебный процесс проходил в упрощенном порядке. Обвиняемый полностью признал свою вину. Судья, ознакомившись со всеми материалами дела, принял решение о наложении штрафа в размере 5100 грн. Это решение может быть оспорено.
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