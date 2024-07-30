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Обучение по субботам — как Житомир готовится к возможному блэкауту зимой

30 июля 2024 20:30
Виктория Козырь - редактор
Учебный год в Житомире — сколько дней в неделю будут ходить дети в школу
Дети в школе. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

В первом семестре нового учебного года в Житомире дети будут ходить в школу шесть дней в неделю. Дополнительные занятия по субботам необходимы для того, чтобы зимой продлить каникулы в случае отключения света.

Об этом рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин для "Суспільного" во вторник, 30 июля.

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Сухомлин говорит, что готовят решение о шестидневном обучении. По его словам, в случае блэкаута это позволит продлить каникулы, избежав перехода на онлайн-обучение.

"Нам нужно за эти несколько месяцев создать запас, чтобы не переходить на дистанционное обучение. Невозможно обучать детей онлайн, поскольку качество обучения страдает. Мы планируем, чтобы дети ходили в школу и в субботу. Таким образом, мы накопим дополнительные дни и будем следить за ситуацией зимой. Если возникнет критическая ситуация и будут продолжаться масштабные обесточивания, мы сможем продлить каникулы на месяц или полтора, или на две недели, например. А весной, когда мы увидим, как прошла зима, уже не будет необходимости учиться в субботу", — сказал Сергей Сухомлин.

Напомним, вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров объявил, что до конца года в Украине намерены вернуть 300 тысяч учеников в безопасное офлайн-обучение. План предусматривает адаптацию для разных групп учащихся, возведение укрытий и сохранение должностей для учителей.

Ранее Кабинет Министров Украины утвердил дату начала учебного года в общей средней школе. Правительство также определило конец обучения.

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