СБУ проверит начальника штаба Сил беспилотных систем Романа Гладкого

Начальник штаба Сил беспилотных систем отстранен от должности — его будет проверять СБУ
Начальника штаба Сил беспилотных систем Романа Гладкого будет проверять Служба безопасности Украины. Его временно отстранили от должности.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram во вторник, 3 сентября.
СБУ проверит Романа Гладкого
В Генштабе сообщили, что по результатам заседания комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны, главнокомандующим ВСУ принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил Беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого.
"На время проверки он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности", — говорится в сообщении.
Ранее Служба безопасности Украины в комментарии "Украинской правде" рассказала, что не проводила проверку Гладкого перед его назначением. Там подчеркнули, что это "не предусмотрено законодательством" для таких должностей.
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