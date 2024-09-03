СБУ проверит начальника штаба Сил беспилотных систем Романа Гладкого

Начальник штаба Сил беспилотных систем Роман Гладкий. Фото: Минобороны Украины

Начальника штаба Сил беспилотных систем Романа Гладкого будет проверять Служба безопасности Украины. Его временно отстранили от должности.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram во вторник, 3 сентября.

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В Генштабе сообщили, что по результатам заседания комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны, главнокомандующим ВСУ принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил Беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого.

"На время проверки он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности", — говорится в сообщении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Ранее Служба безопасности Украины в комментарии "Украинской правде" рассказала, что не проводила проверку Гладкого перед его назначением. Там подчеркнули, что это "не предусмотрено законодательством" для таких должностей.