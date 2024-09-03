Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Фото: "РБК-Украина"

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке. Ее рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook во вторник, 3 сентября.

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"В Верховную Раду Украины поступило заявление от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной О.В. об отставке", — рассказал Стефанчук.

Заявление об отставке Стефанишиной. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Сообщение Стефанчука. Фото: скриншот

Напомним, 3 сентября в Верховную Раду поступили заявления об отставке от нескольких министров. В частности, речь идет о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине и министре юстиции Денисе Малюське.