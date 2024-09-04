В парламент поступили представления Премьера Украины о назначении ряда министров

Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: прессслужба ВР

В Верховную Раду Украины поступило несколько представлений Премьер-министра Украины о назначении новых руководителей ряда министерств. Это произошло по предложению депутатской фракции ПП "СЛУГА НАРОДА", действующей на правах коалиции.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в среду, 4 сентября.

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Кто возглавит ряд министерств

Ольга Витальевна Стефанишина предложена на пост Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и Министра юстиции Украины.

Алексей Владимирович Кулеба выдвинут на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины и министра развития громад и территорий Украины.

Виталий Станиславович Коваль предложен на пост Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Матвей Викторович Бедный выдвинут на должность Министра молодежи и спорта Украины.

Светлана Васильевна Гринчук предложена на пост Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Наталья Фернандовна Калмыкова предложена на должность Министра по делам ветеранов Украины.

Герман Владимирович Сметанин выдвинут на пост Министра по стратегическим отраслям промышленности Украины.

Николай Станиславович Точицкий предложен на должность министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Сообщения Тараса Мельничука. Фото: скриншот