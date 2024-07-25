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Авария на Южноукраинской АЭС — нардеп разоблачил министра Галущенко на лжи

25 июля 2024 13:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
На Южноукраинской АЭС произошла авария – министр Галущенко пытался это скрыть
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: uworld.news
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Авария на Южноукраинской атомной электростанции (АЭС) все же была, а министр энергетики Герман Галущенко пытался это скрыть. Он называл сообщения в СМИ российским ИПСО.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram в четверг, 25 июля.

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Что не так с заявлениями министра Галущенко

По словам Железняка, после сообщений в СМИ о внештатной ситуации на Южноукраинской АЭС министр энергетики в Верховной Раде заявил, что новость фейковая.

"Сейчас очень простое разоблачение Галущенко на лжи. Когда министр с трибуны Рады начал заявлять, что новость, в том числе на сайте "Экономическая правда", фейк и российское ИПСО, решил просто проверить это запросом", — отметил нардеп.

Он сообщил, что был получен ответ на запрос, полностью идущий вразрез с заявлениями министра энергетики.

"15 июля 2024 года на Южно-Украинской атомной электростанции произошла внештатная ситуация, в результате которой были повреждены трансформаторы тока, что привело к разрушениям на ВРП 330. В результате отключился первый энергоблок с нагрузкой 1000 МВт, а также три линии электропередач. Произошло короткое замыкание измерительного трансформатора тока с последующим разрушением и возгоранием", — говорится в ответе Укрэнерго на запрос нардепа.

Укрэнерго о лжи Галущенко
Ответ Укрэнерго на запрос нардепа Железняка. Фото: Telegram канал "Залізний нардеп"

Также в ответе Укрэнерго отмечается, что из-за аварии в Юго-Восточном регионе Украины были введены графики аварийных отключений, а в центральных регионах, в том числе и в Киеве, существенно увеличилось время отключения потребителей от энергосети.

Авария на Южноукраинской АЭС
В ответе Укрэнерго отмечается об отключении потребителей из-за аварии на АЭС. Фото: Telegram канал "Залізний нардеп"

"Ну и возникает логичный вопрос, почему Галущенко публично об этом соврал и возражал. Еще хочет и экспертов проверить правоохранителями", — интересуется Железняк.

Он предположил, что министр энергетики не знает, что происходит в сфере его ответственности.

"Это уже не первый случай, когда "эффективный" и подконтрольный Галущенко и Шурме (заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма — Ред.) менеджмент "Энергоатома" только за последнее время доруководились до таких аварий. И наверняка кто-то даже среди властей начал задаваться вопросами, все ли там хорошо", — подытожил парламентарий.

Ранее мы сообщали, что на Южноукраинской АЭС в течение двух дней произошло три аварии — сгорели два трансформатора тока и один силовой. По предварительным данным, сгорел силовой трансформатор и на Чернобыльской АЭС. Вероятной причиной считают жару.

До этого, Энергоатом сообщил о досрочном подключении к сети очередного энергоблока после планового ремонта оборудования, что должно значительно усилить энергосеть.

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