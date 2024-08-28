Военный обжаловал отказ в освобождении от службы

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

Воинская часть отказала солдату в увольнении, хотя тот имел на это законное право. Львовский окружной административный суд вынес решение, признающее бездействие воинской части незаконным.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В конце марта 2024 года солдат подал рапорт на увольнение по семейным обстоятельствам — мать его жены имеет II группу инвалидности. Поскольку на рапорт не было ответа, военный обратился к адвокату. После подачи запроса выяснилось, что рапорт был отклонен.

Истец утверждает, что рапорт был подан в период действия Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 4 мая 2024 года, который разрешал увольнение в случае инвалидности близких родственников. Солдат считает, что воинская часть проигнорировала эту норму и ожидала вступления в силу Закона Украины № 3633-ІХ от 11 апреля 2024 года, который менял основания для увольнения со службы.

Истец подчеркнул, что на момент подачи рапорта действовала норма, позволявшая увольнение из-за инвалидности родителей жены. Поэтому рапорт должен быть рассмотрен согласно этой норме. Отказ в увольнении, по словам истца, нарушение законодательства.

Решение суда

Суд, проанализировав все материалы дела, частично удовлетворил иск и признал бездействие воинской части незаконным. Командиру части поручено повторно рассмотреть рапорт, учитывая решение суда. Решение может быть оспорено.