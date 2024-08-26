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Какие полезные ресурсы следует загрузить на случай отключений — список

26 августа 2024 18:25
Галина Шподарева - редактор
Все полезные приложения и карты на случай отключений света – что стоит иметь в телефоне
Энергетики ремонтируют сети. Фото: Харьковоблэнерго
Галина Шподарева - редактор

В "Укрэнерго" пока еще не могут сказать, насколько российские удары по украинской энергетике 26 августа повлияли на планы по восстановлению энергосистемы. Также эксперты затрудняются сказать, когда Россия может снова прибегнуть к террористическим атакам. Поэтому специалисты советуют подготовиться и быть в курсе отключений, потребления электроэнергии, подключения к интернету и подбора оборудования для автономного питания.

Все полезные ресурсы собрало издание "Мы — Украина" в одном материале.

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Какие полезные ресурсы следует загрузить на случай отключений — список - фото 1
Приложение "Киев Цифровой". Фото: скриншот

Отключение, графики и оповещения

"Киев Цифровой" для Google Play и App Store: среди сервисов приложения есть "ДТЭК Свет", где можно сохранить свой адрес, видеть график отключений на день и неделю. Есть перекрестная ссылка на сайт ДТЭК с графиками, где можно увидеть, есть ли сейчас отключения и какие именно аварийные, стабилизационные, плановые.

"Сети Онлайн": мобильное приложение от ДТЭК для Google Play и App Store: мониторинг информации об отключении по нескольким адресам, также можно отправлять показатели счетчика.

"Свет" для Android и iOS: альтернативное приложение об отключении. Можно добавить несколько адресов и установить уведомления об отключении. Полезно для Киева и Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Тернопольской и Винницкой областей.

DeSvitlo: можно дистанционно следить, является ли электроэнергия состоянием на данный момент. Через подключение к роутеру приложение фиксирует, есть ли дома свет. Можно добавить несколько адресов и настраивать уведомления.

Какие полезные ресурсы следует загрузить на случай отключений — список - фото 2
Карта "Бизнес с генераторами". Фото: скриншот

Полезные карты

Бизнес с генераторами: карта сетевых и несетевых заведений, имеющих автономное питание. Полезно тем, кто хочет знать, работает ли заведение во время отключений.

Интернет при обесточивании: на карте указано, какие дома или отдельные населенные пункты обеспечены сетью во время отключений.

Какие полезные ресурсы следует загрузить на случай отключений — список - фото 3
Калькулятор Агент Энерджи. Фото: скриншот

Калькуляторы мощности генераторов

Принцип калькуляторов мощности генераторов и зарядных станций схож: потребителю предлагают выбрать количество приборов, которые будут одновременно подключены, и на основании этого производится оценка.

Агент Энерджи: большое количество инструментов, которые могут использоваться именно в частном доме, гараже и которые можно добавить в расчеты. Минус — нет отдельного окошка, чтобы добавить приборы, которые отсутствуют в перечне.

Elite house: ресурс предлагает определенный перечень приборов, однако достаточно широкий и среди них есть немало бытовых, как мультиварка или хлебопечка.

"Мир генераторов" позволяет откорректировать дополнительную мощность как в предложенном списке, так и прибавить свои потребности в питании.

Rewlogan/power: расчет требуемой мощности зарядной станции в бета-версии. Можно добавлять разновидности и типы приборов, которые нужно подкормить, в базовый перечень, корректировать их мощность, устанавливать желаемое время работы. По результатам предоставляется общее потребление за час, нужные параметры станций и подходящие варианты.

Какие полезные ресурсы следует загрузить на случай отключений — список - фото 4
Калькуляторы EnergoSeti. Фото: скриншот

Время работы устройств от аккумулятора с инвертором

Инвертор преобразует постоянный ток от аккумулятора в 220 В переменного тока и обеспечивает в быту то, что нужно во время отключения — привычную розетку.

EnergoSeti: для расчета времени работы инвертора от аккумулятора нужно знать напряжение аккумулятора или аккумуляторов (12, 24 или 48 В), их емкость в А·ч, тип и потенциальную нагрузку в Вт. В результате рассчитывается продолжительность работы в минутах.

Мастерская Edison: нужно знать емкость подключенных аккумуляторов в А·ч и выбрать из предложенного перечня приборы, которые будут подключены одновременно. В результате рассчитывается полезная емкость батареи, продолжительность работы и минимальная требуемая мощность инвертора.

Wintik: калькулятор автономной работы ИБП для определения ориентировочного времени требует следующих данных: нагрузка от приборов (Вт, надо суммировать самостоятельно), емкость (Ампер, А), номинальное напряжение (Вольт, В) аккумулятора, глубина его разряда и доступная емкость.

Мастерская Мольфара: дает расчет системы резервного питания. Надо внести нагрузку (приборы, количество, мощность, продолжительность работы, которые можно выбрать из предложенных или добавить самим), напряжение инвертора (В), эффективность — насколько эффективно он превращает постоянный ток в переменный (%), количество Вт в самообеспечение инвертора и продолжительность работы. В результате получим данные о выходной мощности системы и мощности из батареи (Вт), токе из аккумуляторов (А), общей необходимой емкости (Вт·ч, А·ч), потребности в чистой синусоиде, необходимом зарядном и требованиях к кабелю.

Какие полезные ресурсы следует загрузить на случай отключений — список - фото 5
Приложение Energy Online. Фото: скриншот

Электроэнергия: тарифы и расходы

Energy Online: мобильное приложение НКРЭКУ для Google Play и App Store: есть тарифы на электроэнергию с разбивкой по зонам и операторам. Также есть данные по газу: тарифы и операторы. Можно подать жалобу на платежку или отзыв о компании, сообщить о злоупотреблении.

Calculat.org: зная мощность прибора, время использования и актуальный тариф можно узнать, сколько именно денег на этот прибор тратится за час, день, месяц и год.

"Коммуналочка" для Google Play: можно вести статистику по показателям с любым количеством адресов и тарифных сеток, несколькими услугами.

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19:42 Германия подозревает Россию в подготовке диверсии на авиабазе — что известно

19:41 Координатор ООН в Украине осудил массированную ракетную атаку России

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