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Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курщине остановила оккупацию двух областей

27 августа 2024 15:05
Валерия Барановская - редактор
Операция ВСУ на Курщине остановила оккупацию Харьковской и Сумской областей
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 2024. Независимость". Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Валерия Барановская - редактор

Российские войска формировали "буферные зоны" на севере Украины. Курская операция Вооруженных Сил Украины предотвратила оккупацию Харьковской и Сумской областей.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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Зеленский сообщил, что операция ВСУ в Курщине предотвратила оккупацию Харьковской и Сумской областей.

"Курская операция остановила оккупацию Харьковской области. У нас была информация о создании "буферных зон" на Харьковщине, а затем на севере — мы понимали, что Сумщина, Черниговщина могут быть в планах", — заявил глава государства.

По его словам, Украина получала информацию от разведок по движению российских войск.

"Последовательность желания этих "буферных зон" нам была неизвестна, но мы понимали, что это может быть. Курская операция решила вопрос не оккупации Сумщины и не оккупации Черниговщины", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что на Курщине есть "очень важные цели" , о которых пока нельзя рассказать.

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