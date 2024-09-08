Камышин вступит в должность советника президента

Александр Камышин. Фото: Укрзализныця

Бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин получил новую должность. Он стал советником президента по стратегическим вопросам.

Об этом свидетельствует Указ Президента.

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Назначение Камышина

"Назначить Камышина Александра Николаевича советником Президента Украины по стратегическим вопросам (вне штата)", — говорится в Указе.

Скриншот Указа Президента

Отметим, что недавно Камышин подал заявление на увольнение на фоне анонсированной "большой перезагрузки" правительства. А 4 сентября Верховная Рада одобрила его увольнение с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины — он занимал этот пост с марта 2023 года.