В Тисе снова нашли утопленника

В Тисе снова погиб мужчина при попытке покинуть Украину
29 августа 2024 18:26
Река Тиса на границе Украины и Румынии. Фото: ГНСУ
В Тисе снова погиб мужчина при попытке сбежать из Украины. С начала полномасштабного вторжения это уже 41-й случай.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в четверг, 29 августа.
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О погибшем мужчине сообщили венгерские коллеги. При себе у украинца был загранпаспорт.
"С начала полномасштабного вторжения это уже сорок первый случай обнаружения утопленников, пытавшихся незаконно пересечь границу Тисой", — говорится в сообщении.
В ГПСУ в очередной раз подчеркнули, что такие попытки угрожают жизни и здоровью.
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