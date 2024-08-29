В Тисе снова нашли утопленника

Река Тиса на границе Украины и Румынии. Фото: ГНСУ

В Тисе снова погиб мужчина при попытке сбежать из Украины. С начала полномасштабного вторжения это уже 41-й случай.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в четверг, 29 августа.

Читайте также:

Смерть в Тисе

О погибшем мужчине сообщили венгерские коллеги. При себе у украинца был загранпаспорт.

"С начала полномасштабного вторжения это уже сорок первый случай обнаружения утопленников, пытавшихся незаконно пересечь границу Тисой", — говорится в сообщении.

В ГПСУ в очередной раз подчеркнули, что такие попытки угрожают жизни и здоровью.