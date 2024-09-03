Верещук подала заявление об отставке

Вице-премьер Украины Ирина Верещук. Фото: ОП

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подала в отставку. Она почти три года работала в правительстве.

Об этом она сообщила в Telegram во вторник, 3 сентября.

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В обращении она поблагодарила Президента Украины, премьер-министра, правительственных коллег, народных депутатов и команду Министерства по вопросам реинтеграции за поддержку и преданность.

"Перезагрузка. После почти трех лет в Правительстве сегодня подала заявление об отставке. Спасибо Президенту за доверие! Спасибо Премьеру и членам Правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и преданность делу! Служу Украинскому народу!", — написала Верещук в своем сообщении.

Сообщение Ирины Верещук. Фото: скриншот

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил получение заявления об отставке от Верещук. Ожидается, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение в ходе одного из ближайших пленарных заседаний парламента.

Заявление об отставке Ирины Верещук. Фото: Руслан Стефанчук

Возможное увольнение Кулебы

По информации источников "Украинской правды", в правительстве рассматривают возможность увольнения министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Хотя окончательное решение о его замене еще не принято, наиболее вероятным кандидатом на должность главы МИД считается первый заместитель министра Андрей Сибига.

Инсайдеры также сообщают, что в правительстве готовятся другие кадровые изменения, однако по их словам, премьер-министр Денис Шмигаль останется на своем посту.

Напомним, 3 сентября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке.

Также в парламент поступили заявления об отставке нескольких министров. В частности, речь идет о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине и министре юстиции Денисе Малюське.