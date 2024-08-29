Росія не просила про гуманітарний коридор для громадян в Курській області

Віцепрем'єрка України Ірина Верещук. Фото: скриншот

Росія не просила про відкриття гуманітарного коридору в Курській області та не опікується своїми громадянами, що опинились в зоні бойових дій. Тим часом українські Сили оборони змушені допомагати цивільним, оскільки цього не робить російська влада.

Про це розповіла віцепремʼєр-міністерка України Ірина Верещук під час Форуму ветеранів.

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Росія не опікується своїми громадянами в зоні бойових дій

Росія грубо порушує норми міжнародного права стосовно своїх же громадян на власній території.

"Вона (Росія. — Ред.) фактично кинула цих людей і не займається ними. Наші хлопці, військові, годують, надають продукти харчування, надають воду, усі медикаменти, усю необхідну допомогу для життєзабезпечення. Але — я ще раз фіксую цей факт — Росія не зверталась по гуманітарний коридор, і про це МКЧХ (Міжнародний комітет Червоного хреста. — Ред.) теж зробив підтвердження", — повідомила Ірина Верещук.

Самі росіяни вже звертались по українській гарячій лінії стосовно евакуації, а також просили про гуманітарну допомогу. Усі ці звернення скеровуються до Сил оборони і відповідно до військової комендатури.

"Наші воїни просто взірцево себе поводять, і це підтверджує міжнародна спільнота. Я хочу, щоб ми це зафіксували, бо нам важливо дотримуватись норм міжнародного права, нам важливо, щоб наші воїни діяли в межах та в спосіб, передбачені міжнародними конвенціями. Але нам також важливо, щоб весь світ знав, що Росія кинула своїх людей, і ними фактично опікуються на сьогодні лише наші Сили оборони", — додала віцепремʼєр-міністерка.