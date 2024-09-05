В Тернополе военной не хотели подписывать рапорт на увольнение — что решил суд

Судья зачитывает постановление. Иллюстративное фото: УНИАН

В Тернополе командир части отказал военной в удовлетворении рапорта об увольнении со службы. Солдатка подала судебный иск.

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В материалах суда отмечено, что женщина хотела уволиться со службы по семейным обстоятельствам, она должна была ухаживать за матерью.

Солдатка подала соответствующий рапорт своему командиру, а также подкрепила его сопровождающим документом — выводом врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

Командование военной отказало, утверждая, что этот документ не дает оснований для увольнения с военной службы. В ответ женщина обратилась в суд.

Во время рассмотрения дела, истец предоставила дополнительное заключение медико-социальной экспертной комиссии, что подтверждает необходимость ухода за матерью.

В заключении указано, что ее мать нуждается в постороннем уходе, поскольку помимо наличия когнитивных нарушений она является также лицом с инвалидностью первой группы.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы, решил, что заключение ВКК является достаточным основанием для увольнения рапорта.

Поэтому судья удовлетворил иск и обязал командира принять решение об увольнении военной из службы по семейным обстоятельствам.