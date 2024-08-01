Прибыли ли истребители F-16 в Украину — Михаил Подоляк ответил

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк официально не подтверждает и в то же время не опровергает информацию о прибытии американских истребителей F-16 в Украину. Новость об этом ранее распространили западные СМИ со ссылкой на свои источники.

Об этом Михаил Подоляк сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" в среду, 31 июля.

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В ответ на просьбу прокомментировать информацию о прибытии F-16 в Украину Подоляк отметил целесообразность "тумана войны" в этом вопросе. По его словам, эта новость "отражается как информационные спекуляции", поэтому он призвал доверять только официальным комментариям, чего не было в публикациях западных СМИ.

"Я уже не говорю об украинской стороне. Мы не будем это комментировать ни "да", ни "нет". Почему? Потому что для нас это фактор существенного выживания, имеется в виду авиационная компонента. Точно говорить о том, есть, или у нас их нет, в наше время это не нужно. Но у них даже нет ссылок на источники на Западе", — отметил чиновник.

Подоляк с грустью отметил, что это искажает информационное пространство и реальные ожидания по поводу сложностей, с которыми сталкивается Украина в этот этап войны. Поэтому он посоветовал ждать официальных подтверждений.

Также советник главы ОП добавил, что партнеры больше не делают заявлений о передаче оружия, и Украина также воздерживается от таких сообщений. По его словам, "туман войны" в этой ситуации очень уместен, потому что это влияет на поле боя.

F-16 в Украине

Напомним, что впервые о прибытии истребителей F-16 в Украину сообщило американское издание Bloomberg в среду, 31 июля. В свою очередь британский The Telegraph добавил, что Украина даже успела использовать эти самолеты для своей защиты. В частности, журналисты намекнули, что вероятно сбить рекордное количество "шахедов" во время очередной российской атаки в ночь на 31 июля помогли F-16.

Добавим, что глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подтвердил получение Украиной первой партии истребителей F-16 в рамках оборонной помощи со стороны Запада.