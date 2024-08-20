Сколько уголовных пар открыто против священников УПЦ МП — в СБУ рассказали

В СБУ назвали количество уголовных дел против священников УПЦ МП, открытых с начала войны
Правоохранители открыли более сотни производств в отношении священников Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП). Некоторых из них уже осудили.
Об этом во вторник, 20 августа, в комментарии Новини.LIVE сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).
Сколько дел открыто
По данным СБУ, с 2022 года в Украине открыли более сотни производств.
"С начала полномасштабного вторжения России, по материалам СБУ открыты уголовные производства в отношении более 100 священнослужителей УПЦ МП", — говорится в сообщении.
Отмечается, что многие из них получили подозрения.
"Почти 50 из них уже сообщили о подозрении", — добавили в СБУ.
Там подчеркнули, что 26 священников получили судебные приговоры.
Напомним, что 20 августа Верховная Рада во время заседания приняла законопроект о запрете российской церкви в Украине. За такое решение проголосовало 265 депутатов.
Теперь у УПЦ МП есть несколько месяцев на то, чтобы перейти в ПЦУ. Такой же выбор стоит и перед верующими.
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