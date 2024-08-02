С оккупированных территорий вернули еще 23 детей

Возвращение детей. Иллюстративное фото: RFE

Украине удалось вернуть еще 23 ребенка. Они были вывезены из временно оккупированных Херсонской, Запорожской и Луганской областей.

Об этом рассказал основатель и руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба в Telegram в пятницу, 2 августа.

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Из оккупации вернули 23 детей

Команде Save Ukraine вместе с Bring Kids Back UA удалось эвакуировать с оккупированных территорий 23 детей, из которых трое — сироты.

Во время оккупации на глазах 18-летнего юноши из Энергодара жестоко избили его отца, бывшего работника ЗАЭС. Как только парню исполнилось 18 лет, появилась угроза принудительной мобилизации в ряды оккупационных сил.

"7-летняя девочка, которая вместе с мамой прошла через все ужасы жизни в оккупации. Этой осенью ребенка бы заставили пойти в российскую школу, и мать понимала, что любой ценой им надо спасаться, чтобы у дочери не украли ее украинскую идентичность. Женщина раньше была работницей училища и несколько раз отказывалась от сотрудничества с оккупантами. Под страхом расправы она прятала детей-сирот в общежитии, чтобы их не похитили российские военные", — написал Николай Кулеба.

Российские военные трижды врывались в дом, в котором проживали сестры 15 и 17 лет. Оккупанты устраивали допросы и обыски в здании, во дворе они разместили военную технику. Девушки постоянно боялись стать жертвами сексуального насилия.

Также удалось эвакуировать 16-летнего подростка, которого неоднократно вызывали на допрос в ФСБ и задерживали военные, считали "преступником" из-за его отказа получить российский паспорт.

"Особенно циничным кажется "поощрение" к обучению в русских школах. Дети рассказали нам, что россияне обещали платить по 10 тысяч рублей тем, кто согласится посещать их учебные заведения. И это в то время, когда математику в школе стала преподавать уборщица, а английский язык — бывший кассир продуктового магазина, потому что большинство учителей отказались от сотрудничества с оккупационными властями", — говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения Save Ukraine удалось уволить и вернуть с территории РФ уже 446 молодых украинцев. Впереди еще много работы, и мы не остановимся, пока не освободим каждого украинского ребенка из российского плена.

Скриншот сообщения Николая Кулебы