Новые детали стрельбы в Доброводах - что говорят местные жители

Полицейский и арестованный военный. Фото: Facebook Сергея Зюбаненко

Появились новые подробности стрельбы в селе Доброводы Збаражского района Тернопольской области. Местные жители говорят, что во время конфликта мужчина расстрелял гражданскую женщину на глазах ее детей.

Об этом сообщает местное издание Fainemisto в пятницу, 16 августа.

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В полиции отметили, что в момент, когда 45-летний житель Житомирской области возле местного клуба открыл из автомата огонь по людям, в результате стрельбы двое человек погибли, еще трое получили ранения, их госпитализировали.

"Услышали выстрелы. Один мужчина сказал, что кто-то вероятно шутит, и пошел посмотреть. Затем кто-то свалил женщину на землю со словами: "Убегай, кто-то стреляет". Началась паника, люди хватали детей и убегали", — рассказала в комментарии тернопольским журналистам односельчанка погибших.

Сам военный, по информации от местных жителей, шел по селу по направлению к местному кладбищу и стрелял. Вероятно, он имел два магазина боевых патронов.

Остановили стрелка мужчины, когда он отошел в два километра от клуба. Погибли две женщины, одна из которых возвращалась домой с детьми. Еще одному мужчине прострелили руки, а женщину ранили в живот.

"Погибла женщина, мама двоих детей, вдова. Она возвращалась с детьми домой — Мальшевская Мария, была первой жертвой. Ее застрелили на глазах у детей. Другая женщина была Зремяк Ольга", — заявила одна из местных жительниц.

По словам директора Збаражской горбольницы Григория Чепиля, раненых в результате стрельбы переправили в Тернополь после стабилизации состояния.

"Привезли двух погибших женщин, одну женщину с тяжелыми ранениями и мужчину с травмами средней тяжести. Одной попали в промежуток прямой кишки, ее состояние удалось стабилизировать за полчаса. У мужчины было раненое предплечье. Их обоих, мы отправили в Тернополь в областную клиническую больницу", — сказал он в комментарии "Суспільному мовленню".