Наркоман под видом волонтера собирал деньги на дроны — что решил суд

FPV-дрон в руках у мужчины. Иллюстрационное изображение. Фото: pixels.com

Житель Ровенской области, который раньше был осужден и отбывал испытательный срок, решил нажиться на войне и разместил фейковое объявление о сборе на дроны для ВСУ. Сарненский районный суд Ровенской области наказал преступника, присвоившего собранные средства.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Приобретя мобильный телефон и сим-карты мошенник зарегистрировался в мессенджере Telegram и под видом волонтера стал размещать объявления на сбор для закупки FPV-дронов для одной из бригад ВСУ.

Конечно, никаких дронов он не приобрел, а деньги присвоил.

Первое объявление он дал в Telegram-канале "Сарненщина криминальная" и указал номер карты А-банка для перевода средств.

Таким образом, он насобирал 500 грн. На этом преступник не остановился и продолжал давать подобные объявления, присвоив еще 590 грн от доверчивых граждан.

Кроме того, находясь на местном вокзале, преступник совершил кражу универсальной мобильной батареи марки "Intenso" стоимостью 350 грн. и пауэрбанка KLGO за 289 грн.

В дальнейшем мошенник продолжал размещать объявления о сборе на дроны и в очередной раз присвоил 545 грн. Таких сделок вор, который по данным следствия и медэкспертизы постоянно лечился от наркотической и алкогольной зависимости, совершил несколько штук, пока не был пойман правоохранителями.

Что решил суд

Суд, учитывая совокупность приведенных обстоятельств, тяжесть совершенных преступлений, данных о личности виновного, который не впервые привлекается к уголовной ответственности, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Напомним, что в Кировоградской области мужчина пытался отправить посылкой в Польшу десяток скифских фибул, являющихся культурным достоянием Украины. Его осудили за контрабанду.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина попал в ДТП, в результате чего его авто получило повреждения. Он обвинил в аварии военнослужащего и требовал взыскать с воинской части, где тот служит, компенсацию.