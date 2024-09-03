Депутаты не проголосовали за законопроект об увеличении налогов в Украине

Верховная Рада Украины. Фото: пресс-служба ВР

Верховная Рада Украины во вторник, 3 сентября, провалила голосование за законопроект по увеличению налогов в первом чтении. Документ отправили на повторное первое чтение.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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"Рада ПРОВАЛИЛА законопроект №11416-д по увеличению налогов на 30 млрд в первом чтении", — говорится в сообщении.

"За" соответствующий законопроект проголосовали 224 народных депутата. Потому документ отправили на повторное первое чтение.

Железняк отметил, что в этом году это должно быть 30 из 125 млрд гривен, которые запрашивал Минфин. А в следующем только 127 из 340 млрд гривен.

Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк

Нардеп отметил, что также не голосовал за этот законопроект, поскольку пока в Украине не будет принята реформа таможни, говорить о повышении налогов недопустимо.