Депутаты не проголосовали за законопроект об увеличении налогов в Украине

Рада не проголосовала за законопроект об увеличении налогов на 30 млрд грн, — Железняк
Верховная Рада Украины во вторник, 3 сентября, провалила голосование за законопроект по увеличению налогов в первом чтении. Документ отправили на повторное первое чтение.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Увеличение налогов в Украине
"Рада ПРОВАЛИЛА законопроект №11416-д по увеличению налогов на 30 млрд в первом чтении", — говорится в сообщении.
"За" соответствующий законопроект проголосовали 224 народных депутата. Потому документ отправили на повторное первое чтение.
Железняк отметил, что в этом году это должно быть 30 из 125 млрд гривен, которые запрашивал Минфин. А в следующем только 127 из 340 млрд гривен.
Нардеп отметил, что также не голосовал за этот законопроект, поскольку пока в Украине не будет принята реформа таможни, говорить о повышении налогов недопустимо.
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