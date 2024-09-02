Кудрицкого уволили с должности главы Укрэнерго, - нардеп

Бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: РБК-Украина

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил об увольнении руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Он подверг резкой критике это решение.

Об этом нардеп сообщил в Telegram в понедельник, 2 сентября.

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Увольнение Кудрицкого

Железняк отметил, что сначала требование увольнения Кудрицкого появилось на уровне Ставки, а затем ее активно поддержал Наблюдательный совет. В конце концов, голосование завершилось результатом 4 на 2, и Кудрицкий был уволен.

Нардеп подчеркнул, что "Укрэнерго" под руководством Кудрицкого стало единственной энергетической компанией, вовремя построившей защитные сооружения и обеспечившей себя дополнительным оборудованием для быстрого реагирования в кризисных ситуациях. Однако по мнению Железняка, именно эти достижения стали предметом критики и привели к увольнению руководителя.

"Галущенко-Шурма-Миронюк давно хотели уволить его. Реальная причина — это животное желание сесть на все финансовые потоки", — говорится в сообщении.

Железняк также предупредил, что этот шаг не останется без внимания со стороны международных партнеров Украины, и последствия могут быть быстрыми и болезненными.