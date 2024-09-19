Марьяна Безуглая получила новую должность — что известно

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Фото: РБК-Украина

В четверг, 19 сентября, Верховная Рада проголосовала за увольнение Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности. Ее перевели на новую должность.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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За решение об увольнении Безуглой проголосовали 252 народных депутата.

Железняк отметил, что народного депутата перевели в Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

"Парламент уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны, и даже члена комитета", — говорится в сообщении.

"За" проголосовали 252 народных депутата. Фото: Ярослав Железняк

Напомним, 22 июля в Раде зарегистрировали постановление об увольнении Безуглой из комитета безопасности. Сама нардепка на это эмоционально отреагировала и заявила, что она "никогда не являлась членом комсомола в отличие от некоторых членов Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки".

Верховная рада Украины во время заседания 4 сентября не поддержала увольнение Безуглой. Тогда за это постановление проголосовало 205 нардепов, а этих голосов было недостаточно.