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Безуглую уволили с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности

19 сентября 2024 12:15
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Марьяна Безуглая получила новую должность — что известно
Народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Фото: РБК-Украина
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В четверг, 19 сентября, Верховная Рада проголосовала за увольнение Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности. Ее перевели на новую должность.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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За решение об увольнении Безуглой проголосовали 252 народных депутата.

Железняк отметил, что народного депутата перевели в Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

"Парламент уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны, и даже члена комитета", — говорится в сообщении.

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"За" проголосовали 252 народных депутата. Фото: Ярослав Железняк

Напомним, 22 июля в Раде зарегистрировали постановление об увольнении Безуглой из комитета безопасности. Сама нардепка на это эмоционально отреагировала и заявила, что она "никогда не являлась членом комсомола в отличие от некоторых членов Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки".

Верховная рада Украины во время заседания 4 сентября не поддержала увольнение Безуглой. Тогда за это постановление проголосовало 205 нардепов, а этих голосов было недостаточно.

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