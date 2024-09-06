Украина вышла еще из ряда соглашений по СНГ

Украина прекращает действие ряда соглашений с СНГ — перечень
6 сентября 2024 16:58
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина
Кабинет Министров принял решение о выходе Украины из ряда соглашений, заключенных с участием стран СНГ. Речь идет, в частности, о соглашении о сотрудничестве в области технического переоснащения и обновления железнодорожного подвижного состава.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 6 сентября.
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Мельничук отметил, что Украина вышла из соглашений, которые были подписаны в разные годы:
- Соглашения о сотрудничестве в области технического переобородувания и обновления железнодорожного подвижного состава, совершенного 09.09.1994 в Москве
- Соглашения о межгосударственных перевозках опасных и разрядных грузов, совершенных 23.12.1993 в Ашхабаде
- Соглашения о совместном использовании грузовых вагонов и контейнеров собственности государств-участников Содружества, Азербайджанской Республики, Республики Грузия, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, совершенной 12.03.1993 в Москве
Кроме того, правительство решило выйти из двух Решений Совета глав правительств СНГ:
- выход из Решения Совета глав правительств СНГ "О внесении изменений в Положение о едином бюджете органов СНГ, финансируемых за счет бюджетных средств государств-участников Содружества Независимых Государств", совершенное 23.05.2008 в Минске
- выход из Решения Совета глав правительств СНГ "О внесении изменений в нормативно-правовые акты Содружества Независимых Государств, регламентирующих порядок финансирования органов СНГ", совершенное 30.05.2012 в Ашхабаде.
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