Украина вышла еще из ряда соглашений по СНГ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет Министров принял решение о выходе Украины из ряда соглашений, заключенных с участием стран СНГ. Речь идет, в частности, о соглашении о сотрудничестве в области технического переоснащения и обновления железнодорожного подвижного состава.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 6 сентября.

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Мельничук отметил, что Украина вышла из соглашений, которые были подписаны в разные годы:

Соглашения о сотрудничестве в области технического переобородувания и обновления железнодорожного подвижного состава, совершенного 09.09.1994 в Москве

Соглашения о межгосударственных перевозках опасных и разрядных грузов, совершенных 23.12.1993 в Ашхабаде

Соглашения о совместном использовании грузовых вагонов и контейнеров собственности государств-участников Содружества, Азербайджанской Республики, Республики Грузия, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, совершенной 12.03.1993 в Москве

Кроме того, правительство решило выйти из двух Решений Совета глав правительств СНГ: