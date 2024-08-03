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В Луганске из-за нехватки кадров на заводе работают дети

3 августа 2024 12:37
Галина Шподарева - редактор
В Луганске на тепловозостроительном заводе вынуждены работать дети
В Луганске на заводе работают дети. Фото иллюстративное: pixabay
Галина Шподарева - редактор

На временно оккупированных территориях Луганской области из-за мобилизации не хватает работников в разных областях. На Луганском тепловозостроительном заводе из-за кадрового голода на производстве привлекают подростков от 14 до 18 лет. В Старобельске не хватает врачей.

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram в субботу, 3 августа.

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По словам начальника Луганской ОВА, такая ситуация на тепловозостроительном заводе сложилась из-за того, что многие работники были мобилизованы. А у подростков, которые готовы работать, нет соответствующей квалификации.

"Они не имеют аттестата о получении среднего или среднего специального образования, некоторые только перевелись в 9 класс. Из-за мобилизации многих работников предприятие вынуждено было обратиться в центр занятости, но и там желающих работать на предприятии оказалось немного — только школьники", — сообщил Лысогор. 

В то же время в Старобельске близка к критической ситуация с врачами: не хватает терапевтов, педиатров, медицинских сестер, узких специалистов — хирургов, гинекологов, реаниматологов, инфекционистов, травматологов.

"Обещанных россиянами доплат медики района так и не дождались. Более-менее профессиональную помощь можно получить только в Луганске. Или ждать гастролеров из РФ", — подытожил начальник Луганской ОГА.

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