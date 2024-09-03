Зеленский провел встречу с Гросси.

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Это произошло перед очередным визитом главы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, которая сейчас контролируется Россией.

Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 3 сентября.

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Встреча Зеленского и Гросси

Зеленский выразил благодарность Гросси и его команде за их десятый визит в Украину в рамках мониторинговой миссии МАГАТЭ.

"Благодарен за два года работы МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Поддерживаем дальнейший мониторинг агентством ситуации на станции", — заявил президент.

На встрече президент рассказал о последствиях интенсивных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, в частности атак баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе. Эти нападения повлекли за собой временное отключение энергоблоков атомных электростанций от электросети и уменьшение их мощности.

"Обстрелы критической инфраструктуры со стороны РФ являются наибольшей угрозой безопасному функционированию атомных станций в Украине. От этого прежде всего страдают обычные люди", — подчеркнул Зеленский.

Также на встрече обсуждался вопрос повышения ядерной безопасности в Украине, в частности, важность защиты украинских АЭС и других энергетических объектов от атак. Отмечалось, что стабильное внешнее питание критически важно для безопасности атомных станций.

Стороны договорились о необходимости расширения мандата действующих наблюдательных миссий МАГАТЭ с целью обеспечения постоянного мониторинга не только состояния атомных электростанций, но и критически важных подстанций.

МАГАТЭ также подтвердило свою готовность предоставить Украине дополнительную техническую поддержку, включая помощь в возведении новых атомных блоков.