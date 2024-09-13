Бывшему нардепу сообщили о подозрении за неуплату налогов на 71 млн гривен

Следственные действия. Фото: Офис Генерального прокурора

Бывший народный депутат Украины I, III-VII созывов подозревается в уклонении от уплаты налогов. Речь идет о сумме более 71 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в пятницу, 13 сентября.

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Нардеп не уплатил более 71 млн грн налогов

Следствие установило, что бывший народный депутат создал за рубежом сеть компаний, оформленных на себя, родственников и приближенных к его кругу лиц вопреки законодательству. Он являлся фактическим руководителем этих компаний, получавших на банковские счета денежные средства сомнительного происхождения. Затем эти средства перечислялись на счета народного избранника, а дальше он использовал их по своему усмотрению, размещая на депозит.

В течение семи лет, с 2011 по 2018 год подозреваемый заработал суммарно 387,6 млн гривен, которые должны подлежать налогообложению. Однако экс-нардеп скрыл свои доходы и не отразил их в налоговой отчетности и не уплатил в госбюджет налоги на доходы физических лиц и военный сбор.

"По результатам проведенных судебно-экономических экспертиз установлено уклонение подозреваемым от уплаты налогов на общую сумму 71,4 млн грн", — говорится в сообщении пресс-службы.

Речь идет о Владимире Макеенко

В УНН со ссылкой на собственные источники заявили, что, хотя и ДБР не назвало имя и фамилии подозреваемого, речь идет о Владимире Макеенко.

Владимир Макеенко. Фото: Интерфакс

Владимир Макеенко был народным депутатом Украины I, III-VII созывов, а также занимал должность заместителя председателя фракции Партии регионов и главы КГГА. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" — пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.