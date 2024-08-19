Украине нужно строить новые атомные блоки и децентрализованную систему генерации, — нардеп

Строительство блока ХАЭС. Фото: ХАЭС/Telegram

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что необходимо одновременно сосредоточить свои усилия на развитии новых атомных энергоблоков и развитии децентрализованной системы энергогенерации. По его словам, это поможет в обеспечении стабильного энергоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в понедельник, 19 августа.

Читайте также:

Строительство новых блоков АЭС

"Мы понимаем, что после деоккупации Запорожской атомной электростанции неизвестно, сколько нужно будет времени для восстановления ее работы после того, что там натворили оккупанты. Возможно, пройдут годы, чтобы полностью возобновить работу станции, а у Украины сегодня есть определенный дефицит генерации", — заявил нардеп.

Он отметил, что Украине следует использовать дипломатические каналы для давления на мировых лидеров для усиления санкций против России, чтобы заставить ее отказаться от оккупации на ЗАЭС. Кроме этого, важно как можно скорее принять закон, регулирующий завершение строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

"Нам нужно принимать парламентом закон в первом и втором чтении о достройке третьего и четвертого энергоблоков и активно начинать их достройку, чтобы обеспечить украинцев полностью и избежать дефицита генерации", — отметил Нагорняк.

Развитие децентрализованной генерации

Нагорняк подчеркнул, что завершение строительства атомных блоков является задачей долгосрочной перспективы, однако в настоящее время в Украине активно вкладывают средства в децентрализованные системы генерации, такие как когенерационные, газотурбинные и газопоршневые электростанции.

"Это параллельные процессы, и нужно как строить новые атомные энергоблоки, так и строить децентрализованную систему генерации", — заключил нардеп.