Пропагандисты сфабриковали очередную ложь о банкротстве Украины

Владимир Зеленский на заседании Евросовета. Фото: Офис Президента

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI развенчали очередной миф вражеской пропаганды о банкротстве Украины. Автор фейка — известный скандальными заявлениями по Украине немецко-финский блогер Ким Дотком.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI в понедельник, 5 августа.

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Банкротство Украины — фейк

Как пишут пропагандистские СМИ со ссылкой на Кима Доткома, подписанный Зеленским закон о приостановлении выплат по внешнему долгу указывает на то, что Украина обанкротилась.

Автор очередной лжи — Ким Дотком, известный своими скандальными заявлениями в отношении Украины, которые порой созвучны с российской пропагандой.

"Еще в мае 2022 года Дотком заявлял, что "более 14 000 этнических русских Донбасса были убиты обученными США украинскими силами" — и это, мол, стало причиной полномасштабного вторжения", — говорится в публикации SPRAVDI.

В июле 2024 года Дотком написал в твиттере, что западные лидеры, которых Байден якобы втянул в войну с РФ, должны "принять поражение и заключить мир с Россией". Также он не гнушается репостить твиты Дмитрия Медведева, Виктора Орбана и западных пророссийских агитаторов вроде Гленна Дизена.

Заявление о "банкротстве Украины" — это манипуляция

31 июля Зеленский подписал закон, который позволяет правительству приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости до 1 октября 2024 года. Это разрешение нужно правительству на тот случай, если официальная договоренность по реструктуризации долга не будет достигнута до 10 августа.

"Это часть рутинной работы правительства, которую российские пропагандисты и их единомышленники пытаются выдать за свидетельство "финансового краха Украины", — заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.