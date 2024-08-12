Графики отключений электроэнергии в Украине 13 августа

Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook

В Украине во вторник, 13 августа, отключения света не прогнозируются. В то же время, украинцев активно просят уменьшить объем потребления электроэнергии в пиковые часы.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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"Завтра, 13 августа, меры по ограничению потребления не прогнозируются", — говорится в сообщении.

Также энергетики призывали потреблять электроэнергию бережливо в течение всех суток.

В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будут сообщаться дополнительно.