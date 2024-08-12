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В Укрэнерго дали прогноз об отключениях света на завтра

12 августа 2024 23:58
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Графики отключений электроэнергии в Украине 13 августа
Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Украине во вторник, 13 августа, отключения света не прогнозируются. В то же время, украинцев активно просят уменьшить объем потребления электроэнергии в пиковые часы.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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"Завтра, 13 августа, меры по ограничению потребления не прогнозируются", — говорится в сообщении.

Также энергетики призывали потреблять электроэнергию бережливо в течение всех суток.

В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будут сообщаться дополнительно.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

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