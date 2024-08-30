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СБУ, здесь и для вас работа — Юрий Игнат отреагировал на заявление Безуглой о гибели пилота

30 августа 2024 09:02
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Юрий Игнат отреагировал на заявление Безуглой о гибели пилота F-16 Алексея Меся
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Общественное
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат резко отреагировал на сообщение народной депутатки Марьяны Безуглой. Она заявляла, что сбитие F-16, в результате чего погиб пилот Алексей Месь, произошел из-за дискоординации между подразделениями во время российской атаки на Украину 26 августа.

Об этом Юрий Игнат высказался на своей странице Facebook в пятницу, 30 августа.

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пост Юрия Игната о Безуглу
Пост Юрия Игната о Безуглой. Фото: скриншот

"Может уже кто-нибудь напишет заявление на Безуглую в Государственное бюро расследований ? Сколько будет продолжаться это издевательство над страной и войсками? Служба безопасности Украины, здесь наверняка и для вас есть работа", — написал Юрий Игнат.

Версия Марьяны Безуглой о гибели Алексея Меся

Безуглая 30 августа опубликовала пост, где заявила, что по ее источникам самолет F-16, которым управлял Алексей Месь, был сбит в результате дискоординации между подразделениями. Это якобы произошло 26 августа, когда Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар.

Нардепка обвинила Командование воздушных сил ВСУ в "культуре лжи", что "приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском направлении". Также она обвинила генерала Николая Олещука (командующий ВС ВСУ. — Ред.).

Какова официальная версия ПС ВСУ по гибели Алексея Меся

В ВК "Запад" Воздушных сил ВСУ заявили, что Алексей "Мунфиш" Месь героически провел свой последний бой в небе. Отмечается, что 26 августа летчик во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА.

Простились с "Мунфишем" 29 августа. На похороны пришли его собратья-летчики, командиры и подчиненные, друзья и коллеги. Приказом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно.

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скандал смерть Марьяна Безуглая авиакатастрофа F-16 Юрий Игнат Алексей Месь

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