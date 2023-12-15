Саммит ЕС по поводу начала переговоров — Шольц хитростью вывел Орбана из зала
Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти, чтобы выпить кофе. Это произошло после нескольких часов дискуссий между лидерами ЕС по вступлению Украины.
Об этом пишет Politico.
Шольц пригласил Орбана выйти выпить кофе
Шольц предложил Орбану, если тот действительно не хочет соглашаться на начало переговоров с Украиной, ему следует ненадолго покинуть зал.
"После разговора в кулуарах Орбан покинул зал, проложив путь к историческому решению ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной", — пишет издание.
Отмечается, что стратегия Шольца вызвала недоумение в Брюсселе и за его пределами.
Таким образом, это позволило лидерам 26 стран ЕС одобрить путь Украины к вступлению с необходимым единодушием.
Напомним, что лидеры стран ЕС на своем заседании в четверг, 14 декабря, приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.
Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал принятие бюджетного решения ЕС. Оно включало финансирование поддержки Украины в 50 млрд евро.
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