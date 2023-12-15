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Саммит ЕС по поводу начала переговоров — Шольц хитростью вывел Орбана из зала

15 декабря 2023 13:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Саммит ЕС по поводу начала переговоров — Шольц хитростью вывел Орбана из зала
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти, чтобы выпить кофе. Это произошло после нескольких часов дискуссий между лидерами ЕС по вступлению Украины.

Об этом пишет Politico.

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Шольц предложил Орбану, если тот действительно не хочет соглашаться на начало переговоров с Украиной, ему следует ненадолго покинуть зал.

"После разговора в кулуарах Орбан покинул зал, проложив путь к историческому решению ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной", — пишет издание.

Отмечается, что стратегия Шольца вызвала недоумение в Брюсселе и за его пределами.

Таким образом, это позволило лидерам 26 стран ЕС одобрить путь Украины к вступлению с необходимым единодушием.

Напомним, что лидеры стран ЕС на своем заседании в четверг, 14 декабря, приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал принятие бюджетного решения ЕС. Оно включало финансирование поддержки Украины в 50 млрд евро.

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