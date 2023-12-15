Саміт ЄС щодо початку переговорів — Шольц хитрістю вивів Орбана із зали

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вийти, щоб випити кави. Це сталося після кількох годин дискусій між лідерами ЄС щодо вступу України.

Про це пише Politico.

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Шольц запропонував Орбану, якщо той справді не бажає погоджуватися на початок переговорів з Україною, йому слід ненадовго залишити залу.

"Після розмови в кулуарах Орбан залишив залу, проклавши шлях до історичного рішення ЄС розпочати переговори про вступ з Україною", — пише видання.

Зазначається, що стратегія Шольца викликала здивування в Брюсселі та за його межами.

Таким чином це дозволило лідерам 26 країн ЄС схвалити шлях України до вступу з необхідною одностайністю.

Нагадаємо, що лідери країн ЄС на своєму засіданні у четвер, 14 грудня, ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення бюджетного рішення ЄС. Воно включало фінансування підтримки України на 50 млрд євро.