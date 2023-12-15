Саміт ЄС щодо початку переговорів — Шольц хитрістю вивів Орбана із зали
Канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вийти, щоб випити кави. Це сталося після кількох годин дискусій між лідерами ЄС щодо вступу України.
Про це пише Politico.
Шольц запросив Орбана вийти випити кави
Шольц запропонував Орбану, якщо той справді не бажає погоджуватися на початок переговорів з Україною, йому слід ненадовго залишити залу.
"Після розмови в кулуарах Орбан залишив залу, проклавши шлях до історичного рішення ЄС розпочати переговори про вступ з Україною", — пише видання.
Зазначається, що стратегія Шольца викликала здивування в Брюсселі та за його межами.
Таким чином це дозволило лідерам 26 країн ЄС схвалити шлях України до вступу з необхідною одностайністю.
Нагадаємо, що лідери країн ЄС на своєму засіданні у четвер, 14 грудня, ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу.
Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення бюджетного рішення ЄС. Воно включало фінансування підтримки України на 50 млрд євро.
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