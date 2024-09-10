Шмигаль анонсировал проверки после скандала с учебником без Крыма на карте

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото:

В учебнике украинского языка для седьмого класса, который был рекомендован Министерством образования, напечатали карту Украины без Крыма. Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что правительство разберется с этим инцидентом.

Об этом глава Кабмина сказал во время пресс-конференции во вторник, 10 сентября.

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"Что касается случаев, когда случаются какие-то ошибки. Я ваше обращение воспринимаю сигналом к тому, чтобы провести расследование и совместно с министром образования разобраться в этом", — сказал Шмыгаль.

Ранее автор учебника Анастасия Онатий извинилась за эту ошибку и объяснила, что так произошло из-за невнимательности.

Учебник. Фото: Facebook/Анастасия Онатий

Вместо этого она предложила создать флешмоб "Дорисуй Крым" и чтобы учителя на уроках выделили 10-15 минут для обсуждения этой ошибки.