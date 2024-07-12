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Саммит НАТО в Вашингтоне — Зеленский выразил благодарность партнерам

12 июля 2024 12:01
Евгения Брюховецкая - редактор
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны Запада за помощь после Саммита НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

В Вашингтоне в Соединенных Штатах Америки завершился саммит Североатлантического Альянса. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность партнерам за поддержку.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram в пятницу, 12 июля.

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"Мы делаем все, чтобы российский террор проиграл. И это нужно не только нашему государству — это всем нужно, каждому партнеру, всем народам", — говорится в сообщении.

Также украинский лидер поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и за важные решения, который помогают защищать жизнь.

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Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский встретился с Президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вашингтоне. Главы стран говорили о подготовке следующего оборонного пакета.

Также мы писали, что украинский президент вместе с главой Совета министров Италии Джорджей Мелон обсудил ключевые потребности Украины, в частности, в системах ПВО.

Владимир Зеленский Джо Байден финансовая помощь военная помощь война в Украине Саммит НАТО в Вашингтоне

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