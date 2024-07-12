Президент України Володимир Зеленський подякував країнам Заходу за допомогу після Саміту НАТО

Саміт НАТО у Вашингтоні — Зеленський висловив вдячність партнерам
У Вашингтоні в Сполучених Штатах Америки завершився Саміт Північноатлантичного Альянсу. Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність партнерам за підтримку.
Про це повідомила пресслужба Зеленського у Telegram у п'ятницю, 12 липня.
Допомога партнерів для України
"Ми робимо все, щоб російський терор програв. І це потрібно не лише нашій державі — це всім потрібно, кожному партнеру, усім народам", — йдеться у повідомленні.
Також український лідер подякував всім, хто підтримує Україну та за важливі рішення, які допомагають захищати життя.
Раніше Зеленський зустрівся із Президентом Франції Еммануелем Макроном у Вашингтоні. Глави держав розмовляли про підготовку наступного оборонного пакета.
Також ми писали, що український президент разом з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелон обговорив ключові потреби України, зокрема, в системах ППО.
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