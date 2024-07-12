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Саміт НАТО у Вашингтоні — Зеленський висловив вдячність партнерам

12 липня 2024 12:01
Євгенія Брюховецька - редактор
Президент України Володимир Зеленський подякував країнам Заходу за допомогу після Саміту НАТО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

У Вашингтоні в Сполучених Штатах Америки завершився Саміт Північноатлантичного Альянсу. Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність партнерам за підтримку.

Про це повідомила пресслужба Зеленського у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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"Ми робимо все, щоб російський терор програв. І це потрібно не лише нашій державі — це всім потрібно, кожному партнеру, усім народам", — йдеться у повідомленні.

Також український лідер подякував всім, хто підтримує Україну та за важливі рішення, які допомагають захищати життя.

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Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський зустрівся із Президентом Франції Еммануелем Макроном у Вашингтоні. Глави держав розмовляли про підготовку наступного оборонного пакета.

Також ми писали, що український президент разом з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелон обговорив ключові потреби України, зокрема, в системах ППО.

Володимир Зеленський Джо Байден фінансова допомога військова допомога війна в Україні Саміт НАТО у Вашингтоні

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