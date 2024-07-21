Закон о СОЧ и дезертирстве — реакция экскомандира "Азова" Жорина

Экскомандир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин. Фото: скриншот

В Украине хотят освободить военнослужащих от уголовной ответственности за первое самовольное оставление части. Народные депутаты Украины приняли за основу законопроект, согласно которому теперь вернуться в воинскую часть можно будет с согласия командира. Экскомандир "Азова" поделился своими мыслями, что делать, чтобы военные не убегали из частей.

Об этом экскомандир "Азова", заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, Максим Жорин написал в Telegram в воскресенье, 21 июля.

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Экс-командир "Азова" Максим Жорин отреагировал на закон об ослаблении ответственности за СЗЧ и дезертирство. По словам военного, вероятно, это делается для мотивации определенного процента людей вернуться.

"Каждый имеет право на ошибку и ее исправление. Но хотелось бы, чтобы это не стало наоборот причиной для увеличения количества таких случаев. Мы не в рашке, чтобы уменьшать процент дезертиров за счет "заградотрядов". Поэтому очень актуально усилить сейчас работу с личным составом", — отметил Жорин.

Экс-командир "Азова" считает, чтобы люди не хотели бежать, особенно с позиций, надо работать с личным составом и уделять больше внимания превентивным действиям, а не последствиям.

Сообщение Максима Жорина. Фото: скриншот

Напомним, в Верховной Раде Украины приняли за основу законопроект, который будет полностью освобождать солдат от уголовной ответственности за первый побег.

Ранее комбат 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук спрогнозировал, что СЗЧ и дезертирство могут возрасти из-за мобилизации заключенных в ВСУ.

Во Львовской области было принято решение о военнослужащем, который пять часов отсутствовал в палаточном городке, где проходил службу. Судья признала военного виновным и оштрафовала его.